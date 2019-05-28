В Лидском районе при пожаре в хозпостройке погибли более 30 свиней

28 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в одной из деревень Лидского района погибли 20 свиней и 12 поросят, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
В ночь на 28 мая поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в частном дворе в деревне Плясовичи. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество внутри постройки.
Причина пожара устанавливается. Одна из версий - короткое замыкание электропроводки.-0-
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