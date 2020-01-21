В Лидском районе разыскивают молодого человека: он сообщил, что заблудился, и пропал

21 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе разыскивают без вести пропавшего молодого человека, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 17 января 24-летний житель деревни Стерково пошел в гости к другу в соседнюю деревню Татарцы. Около полуночи он возвращался домой. В 1.40 молодой человек позвонил своей девушке и рассказал, что находится на гравийной дороге в лесу, заблудился и найти путь домой не может. После этого он на связь не выходил.

На вид ему около 25 лет, рост 180 см, среднего телосложения, волос короткий темно-русый, на левом предплечье имеется татуировка "Спаси и сохрани". Он был одет в болоньевую куртку бордового цвета, спортивные черные штаны, черные кроссовки, а также черную шапку с белой надписью.

Милиция просит всех, кто владеет информацией о возможном местонахождении пропавшего, сообщить об этом по телефонам 8 (0154) 52-02-02, 8 (029) 770-88-68 или 102.-0-