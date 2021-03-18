В Лидском районе спасли упавшую в колодец кошку

18 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе спасатели помогли кошке выбраться из колодца, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сегодня утром в службу 101 Лидского района поступила информация, что в поселке Первомайск в 15-метровый колодец во дворе частного дома упала кошка. "Хозяйка слышала мяуканье, но сама помочь животному не смогла и обратилась за помощью. Поскольку воды было немного, кошка стояла на дне и терпеливо ждала вызволения", - сказали в МЧС.

При помощи альпинистского снаряжения и лебедки водитель пожарной аварийно-спасательной части спустился вниз, посадил кошку в рюкзак и вместе с ним поднялся на поверхность. Операция по спасению заняла около десяти минут.-0-