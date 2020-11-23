В Лидском районе водитель сбил пешехода и скрылся

23 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе водитель скрылся с места смертельного ДТП. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.
Тело мужчины с признаками насильственной смерти сегодня обнаружили на обочине дороги вблизи Лиды. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что 63-летний мужчина шел по краю проезжей части. Его сбил попутный автомобиль. Водитель с места происшествия скрылся.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Личность водителя устанавливается.
УСК по Гродненской области просит откликнуться свидетелей аварии, а также тех, кто располагает записью видеорегистратора о произошедшем. Сообщить об этом можно круглосуточно по телефону +375 33 621 15 35.-0-