В Лиозненском районе лесоруб погиб при валке деревьев

30 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Лиозненским РОСК устанавливаются обстоятельства гибели лесоруба, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, утром 29 июля во время валки леса вблизи деревни Старь одно из подпиленных деревьев упало на 51-летнего лесоруба. Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось.

Фото УСК по Витебской области

Следователи осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Изымается необходимая документация, опрашиваются очевидцы, предварительная причина несчастного случая выясняется.-0-