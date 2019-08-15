15 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Лиозненском районе микроавтобус переехал лежащего мужчину и скрылся с места инцидента, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МВД.

В дежурную часть Лиозненского РОВД 14 августа поступило сообщение о том, что в деревне Осипово на дороге обнаружено тело 54-летнего местного жителя. Исходя из результатов осмотра места происшествия и вскрытия выяснилось, что мужчину переехал микроавтобус.

В совершении ДТП правоохранители подозревают 40-летнего водителя автомобиля "Форд Транзит", который 13 августа примерно в 21.45 наехал на лежавшего на проезжей части человека. От полученных травм пешеход скончался на месте произошедшего.-0-