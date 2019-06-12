В Лиозненском районе парень пытался скрыть следы ограбления с помощью уксуса

12 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Выпускник школы ограбил сельский магазин в Лиозненском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Происшествие случилось в ночь с 8 на 9 июня. Одиннадцатиклассник отгулял выпускной вечер в агрогородке Копти Витебского района. Затем парень уехал к бабушке в агрогородок Крынки Лиозненского района, где вскрыл частный магазин. Он украл около Br2,8 тыс. выручки из кассы, сигареты и жесткий диск из системы видеонаблюдения. Использованные во время преступления перчатки и кроссовки сжег. Чтобы окончательно скрыть следы, парень облил магазин уксусом.

Утром частник обнаружил ограбленный торговый объект и обратился в милицию. Служебная собака быстро отыскала злоумышленника по въедливому аромату уксуса. Скорый визит правоохранителей оказался для 17-летнего юноши полной неожиданностью. Все похищенное изъято.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 (кража) УК.-0-