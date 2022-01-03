В Лиозненском районе перевернулся автобус с туристами из России

3 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области произошло ДТП с туристическим автобусом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД.

На 119-м км трассы М8 Витебск - Могилев - Гомель сегодня днем столкнулись туристический автобус и легковой автомобиль. Водитель легковушки при обгоне выехал на встречную полосу движения и врезался в экскурсионный автобус. В результате ДТП водитель легкового авто погиб, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших четверо детей.

На месте происшествия работают медики, сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа. Пассажирам автобуса оказывается необходимая медицинская помощь.

Фото МВД Беларуси

В Следственном комитете уточнили, что в автобусе находились 42 человека, 40 из них граждане России, приехавшие на экскурсию.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Если вы стали свидетелями аварии, сообщите об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области: 8 (033) 399-80-44 (круглосуточно).-0-