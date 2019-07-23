В Лиозненском районе пьяный бесправник угнал авто

23 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Лиозненском районе пьяный бесправник угнал автомобиль, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел ночью 22 июля в деревне Большие Калиновичи. В милицию обратился пенсионер с заявлением, что у него угнали авто. Выяснилось, что провернул все это неработающий житель Орши. Пьяный бесправник без спроса взял ключи от машины из дома свояка и уехал за алкоголем. Купив спиртное на заправке, мужчина съехал в лес, где выпил и уснул. Проснувшись, угонщик отправился обратно в деревню, но по дороге его задержали сотрудники ГАИ. В момент освидетельствования прибор показал 1,7 промилле.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК (угон). Также в его отношении составлены протоколы за бесправную езду и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Машину вернули владельцу.-0-