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06 августа 2020, 14:46

В Лиозненском районе подросток при катании на тарзанке получил травмы

Фото СК
Фото СК

6 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Лиозненском районе подросток при катании на тарзанке получил травмы, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Вечером 5 августа в правоохранительные органы сообщили, что в учреждение здравоохранения с травмами доставили 15-летнего юношу. По данным следствия, школьник пришел днем на водоем в агрогородке Якубовщина, вблизи которого на дереве есть тарзанка. Мальчик катался на ней, отталкиваясь ногами от дерева. Не рассчитав свои силы, он упал. К этому времени пришел его товарищ, который помог подняться и вызвать скорую помощь.

Лиозненский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Подросток госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.-0-

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