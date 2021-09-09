В Лиозненском районе спасатели нашли двух заблудившихся в лесу пенсионеров

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели нашли в Лиозненском районе двух заблудившихся в лесу пенсионеров, сообщили БЕЛТА в МЧС.

8 сентября в 10.39 спасателям позвонил мужчина и сообщил, что он и его супруга потерялись в лесном массиве вблизи деревни Бондоры Лиозненского района. К месту было незамедлительно направлено ближайшее подразделение пожарного аварийно-спасательного поста Лиозненского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Мужчина и женщина вышли из леса по звуковым сигналам спасателей.-0-