В Лиозненском районе спасли провалившегося под лед рыбака

20 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Лиозненском районе сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед рыбака, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
19 марта в 16.24 в службу спасения Лиозненского района поступило сообщение о том, что на водохранилище возле деревни Артемово на льдине находится мужчина. Оказалось, что на расстоянии около 100 м от берега на ней был пенсионер, который решил порыбачить и провалился под лед. Мужчина смог самостоятельно выбраться на льдину.
Пенсионера с предварительным диагнозом "общее переохлаждение" госпитализировали.-0-
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