В Лиозненском районе в ДТП с участием трех автомобилей погиб мужчина

23 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием трех легковушек произошло в Лиозненском районе. В результате один человек погиб, двое госпитализированы, сообщили БЕЛТА в ГАИ Витебской области.

Авария произошла утром 22 февраля на 118-м км трассы Санкт-Петербург - Гомель - граница Украины. "34-летний водитель Toyota не справился с управлением и совершил касательное столкновение с BMW, а после этого врезался в Ford. Водитель Toyota погиб на месте происшествия. 31-летний пассажир этого же авто и девушка 1998 года рождения, которая была в машине Ford, доставлены в больницу", - отметили в ГАИ области.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителями учитывать погодные условия, выбирая скорость движения.-0-