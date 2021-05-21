В Лиозно парень представился милиционером и ограбил пенсионерку

21 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Лиозно молодой человек, представившись сотрудником милиции, ограбил плохо видящую пенсионерку, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Утром 18 мая житель райцентра позвонил в РОВД и сообщил, что у его 80-летней матери в квартире похитили деньги. Со слов потерпевшей, входная дверь была не заперта, когда к ней зашел незнакомец и, представившись милиционером, заявил, что в жилье скрывается преступник.

"Из-за плохого зрения женщина не смогла рассмотреть гостя, но его словам не поверила - поняла по голосу, что молодой человек пьян, и потребовала уйти. Вместо этого он стал просить деньги на алкоголь. Нескольких рублей от хозяйки парню оказалось мало - он выхватил из халата пенсионерки кошелек и убежал.

Оперативники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 18-летний учащийся колледжа из Орши, который накануне приехал к друзьям. После хищения он вернулся к застолью, а утром уехал в Минск, где и был задержан", - рассказали в областной милиции.

Следователи возбудили уголовное дело за грабеж.-0-