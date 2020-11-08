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08 ноября 2020, 09:14

В Лиозно при пожаре в квартире погиб мужчина

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиозно при пожаре в квартире погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Инцидент произошел 7 ноября. Спасатели получили сообщение о пожаре в квартире по улице Добромысленской, 21 в городском поселке Лиозно в 21.59.

В результате пожара погиб мужчина, личность которого устанавливается. В квартире повреждено имущество, закопчены стены, потолок. До прибытия подразделений МЧС гражданами спасен 52-летний хозяин, который госпитализирован в больницу.

Причина пожара устанавливается.-0-

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