В Лиозно водитель предъявил сотрудникам ГАИ поддельное водительское удостоверение

22 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Молодой житель Лиозно предъявил сотрудникам ГАИ поддельное водительское удостоверение, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области.

Сотрудники ГАИ остановили водителя легковушки с российскими регистрационными знаками. При проверке документов 27-летний житель райцентра предъявил водительское удостоверение российского образца. Инспектор усомнился в подлинности документа, так как он был выдан гражданину Беларуси в соседней стране. Автомобилиста доставили в ОВД для разбирательства. Экспертиза показала, что удостоверение сделано на принтере.

По данному факту сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело.-0-