В Ляховичах при пожаре погиб мужчина

11 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Ляховичей погиб при пожаре в своем доме, сообщила БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Ирина Тукай.

Несчастный случай произошел 10 февраля в 5.53. О загорании в жилом доме по ул.Комсомольской сообщили в РОЧС. Когда спасатели прибыли к месту вызова, внутри кирпичного дома были огонь и плотное задымление. В горящей жилой комнате на полу работники МЧС обнаружили труп 60-летнего хозяина дома. Известно, что мужчина не работал и проживал один.

Огонь уничтожил мебель и имущество, повредил перекрытие строения. Причина пожара устанавливается.-0-