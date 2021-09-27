В Ляховичах прораба подозревают в сбыте стройматериалов

27 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичах прораба подозревают в сбыте строительных материалов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Инспекторы ГАИ остановили автомобиль Opel Astra, на заднем сидении которого лежали упаковки минеральной ваты. Сопроводительных документов к грузу у водителя не было. Он рассказал, что везет стройматериалы на свой участок, где строит дом.

Выяснилось, что 33-летний знакомый мужчины работает прорабом на одном из строящихся в городе объектов. "Он злоупотреблял служебными полномочиями и заказывал материал сверх необходимого объема. Затем предлагал товарищу товар по цене Br15 за упаковку. Получив подтверждение, мужчина звонил покупателю и называл время, когда можно забрать вату", - рассказали о схеме в УВД. Заказчик должен был перевезти груз несколькими партиями. В один из рейсов он и попал в поле зрения правоохранителей.

В отношении прораба следователи возбудили уголовное дело за присвоение либо растрату вверенного имущества.-0-