В Ляховичах в реке утонула молодая женщина

4 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ляховичский районный отдел Следственного комитета выясняет обстоятельства смерти 24-летней жительницы Кобрина, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Ранним утром 2 ноября прохожий увидел в реке Ведьма тело человека и сообщил об этом в милицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС. Спасатели извлекли из воды тело молодой женщины. Во время осмотра видимых телесных повреждений не обнаружено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительной информации, женщина приехала в Ляховичи к своему знакомому.-0-