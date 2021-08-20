В Ляховичском районе грибник несколько часов просидел на дереве, спасаясь от диких кабанов

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20 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе мужчина несколько часов просидел на дереве, спасаясь от диких кабанов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.Невероятная история с благополучным концом произошла 18 августа. Около 16.00 к ляховичским спасателям обратился житель Барановичей. Он рассказал, что находится в лесу в районе деревни Коньки, но самостоятельно идти не может, потому что оступился и повредил ногу.Выяснилось, что утром он приехал в лес за грибами. В полдень в кустарнике наткнулся на диких кабанов. Осознавая опасность, мужчина стал убегать в чащу и искать дерево, на которое можно было бы забраться. Найдя такое, он просидел несколько часов, пока кабанов не спугнули рядом проходившие лоси. Позвонить кому-то грибник не мог из-за отсутствия связи."Район там непростой. С одной стороны проходит железная дорога, с другой протекает река Щара: подъехать вплотную к лесу нельзя. К заявителю со стороны железной дороги было отправлено отделение пожарной аварийно-спасательной части №1 Ляховичского РОЧС, а с противоположенной - оперативная группа. Вскоре спасатели обнаружили мужчину. Но начинало темнеть, и идти обратно тем же путем было невозможно. Где-то надо было ползти по заросшим кустарникам, веткам, бурелому, а мужчина передвигался с трудом", - рассказали в УМЧС. Помочь вызвались и другие люди.Пострадавшего эвакуировали по реке на надувной лодке. Мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи.-0-