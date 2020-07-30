В Ляховичском районе спасли увязшего в Щаре мужчину

30 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе сотрудники МЧС спасли мужчину, который самостоятельно не мог выбраться из реки Щара, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Спасателям 29 июля около 05.45 позвонил дежурный Ляховичского РОВД. Он передал информацию о том, что вблизи деревни Задворье нуждается в помощи мужчина. Он оказался в болотистой местности реки на расстоянии 35 м от берега, самостоятельно выбраться из воды не смог.

При помощи доски для спасения и круга сотрудники МЧС помогли сельчанину 1981 года рождения выбраться на сушу. Мужчину передали бригаде скорой помощи. После осмотра медиками пострадавшего госпитализировали в реанимацию Ляховичской райбольницы с диагнозом "нефатальное утопление".-0-