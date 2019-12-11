В Ляховичском районе столкнулись две легковушки: ранены оба водителя и пассажирка

11 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Три человека получили травмы в результате лобового столкновения автомобилей в Ляховичском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 12.00 на 17-м км автодороги Р4 Барановичи-Ляховичи. По предварительной информации, 25-летний житель Барановичей, управляя автомобилем Peugeot, выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Mazda под управлением 39-летнего жителя Клецкого района.

В результате ДТП оба водителя, а также 35-летняя пассажирка Mazda получили травмы и были госпитализированы в больницу Барановичей. Проводится проверка.-0-