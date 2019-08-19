В Ляховичском районе у грузовика на ходу отлетело колесо

19 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе женщина-водитель пострадала, уходя от столкновения с грузовиком, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 17 августа около 13.20 на 3-м км автодороги Ляховичи - Святица. Навстречу друг другу двигались груженый соломой МАЗ с прицепом под управлением 64-летнего жителя Барановичского района и автомобиль "Киа" под управлением 31-летней жительницы Ляховичей. По предварительной информации, у грузовика разбортировалось заднее правое колесо прицепа. Его детали и сам МАЗ оказались на полосе встречного движения. Водитель "Киа", уходя от столкновения, съехала в кювет у лесного массива.

В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована в районную больницу. Она была пристегнута ремнем безопасности. Водитель грузового автомобиля не пострадал. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.-0-