В Ляховичском районе во время движения от грузовика отцепился прицеп, водитель скрылся

28 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе во время движения у грузового автомобиля отцепился прицеп. Водитель с места аварии скрылся, сообщил БЕЛТА старший госавтоинспектор отдела ГАИ Ляховичского РОВД Александр Аникевич.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 28 марта на 455 км автодороги Р43. Около 3.40 очевидец позвонил в дежурную часть РОВД и сообщил, что вблизи деревни Мариново на обочине лежит перевернутый прицеп от грузового автомобиля. По предварительной информации, водитель грузовика ехал в сторону Слуцка. Во время движения прицеп отцепился, съехал в кювет и опрокинулся. Владелец транспортного средства остановился, снял регистрационные номера, а затем скрылся.
Проводится проверка, ведутся поиски водителя грузовика.-0-
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