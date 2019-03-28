В Ляховичском районе во время движения от грузовика отцепился прицеп, водитель скрылся

28 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе во время движения у грузового автомобиля отцепился прицеп. Водитель с места аварии скрылся, сообщил БЕЛТА старший госавтоинспектор отдела ГАИ Ляховичского РОВД Александр Аникевич.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 28 марта на 455 км автодороги Р43. Около 3.40 очевидец позвонил в дежурную часть РОВД и сообщил, что вблизи деревни Мариново на обочине лежит перевернутый прицеп от грузового автомобиля. По предварительной информации, водитель грузовика ехал в сторону Слуцка. Во время движения прицеп отцепился, съехал в кювет и опрокинулся. Владелец транспортного средства остановился, снял регистрационные номера, а затем скрылся.

Проводится проверка, ведутся поиски водителя грузовика.-0-