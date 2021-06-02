2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любани мотоциклиста госпитализировали после столкновения с легковушкой. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"Сегодня около 12.00 на пересечении ул.Первомайской и ул.Советской в Любани 37-летний местный житель, управляя автомобилем "Фольксваген Гольф", при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся навстречу мотоциклу "Хонда". В результате аварии мотоциклист с серьезными травмами госпитализирован", - рассказали в ГАИ.

Мужчина находился в мотошлеме. По факту ДТП проводится проверка.

"Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, обдумывайте каждый свой маневр, при перестроении смотрите в зеркала заднего вида. Помните, только взаимоуважение и соблюдение мер безопасности помогут избежать неприятностей на дороге", - отметили в ГАИ.-0-