В Любанском районе автомобиль наехал на лежащую на дороге женщину

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любанском районе автомобиль наехал на лежащую на проезжей части женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

5 февраля около 8 вечера 45-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, на ул.Первомайская в агрогородке Малые Городятичи совершил наезд на лежащую на проезжей части женщину. 67-летняя местная жительница от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП.

По предварительной информации, женщина не была обозначена световозвращающими элементами и находилась в состоянии алкогольного опьянения.-0-