В Любанском районе двое пенсионеров госпитализированы из-за отравления угарным газом

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любанском районе двое пенсионеров были госпитализированы из-за отравления угарным газом. Об этом сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

"8 сентября в 04.05 в центр оперативного управления Любанского района из учреждения здравоохранения поступило сообщение о том, что с предварительным диагнозом "отравление угарным газом" госпитализированы двое граждан 1947 и 1949 годов рождения, пенсионеры. Как стало известно, муж и жена находились в жилом доме в агрогородке Речень, протопили печь, легли отдохнуть, так как почувствовали общее недомогание. Около 02.00 пенсионеры были обнаружены соседями: их внимание привлек оставленный включенным свет в доме. Они вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Пенсионеры были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Предварительная причина произошедшего - преждевременное закрытие заслонки печи. Подразделения МЧС не привлекались.

В МЧС напоминают, что необходимо быть предельно осторожным при использовании печного отопления. "Для топки используйте сухие дрова, не выступающие за пределы топливной камеры. Печь не должна иметь тещин, дымоход в пределах чердака необходимо побелить. Не используйте для растопки легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, топите два-три раза в день с интервалами, чтобы не допустить перекала. Одно из самых важных правил топки печи - закончить ее необходимо не позже, чем за два часа до отхода ко сну. Закрыть заслонку дымохода печи можно только убедившись, что угли полностью прогорели", - подчеркивают спасатели.

В МЧС отметили, что особенно в начале отопительного сезона фиксируются случаи отравления угарным газом из-за преждевременного закрытия заслонки. "Этот опасный продукт горения не имеет ни цвета, ни запаха, для человека опасна совсем малая его концентрация. Избежать такой опасности можно только соблюдая рекомендации спасателей", - напоминают в областном управлении.-0-