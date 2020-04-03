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03 апреля 2020, 11:10

В Любанском районе горел магазин

Фото из архива
Фото из архива

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любанском районе благодаря пожарной автоматике спасен от огня магазин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

2 апреля любанским спасателям от сторожа санатория "Рассвет-Любань" поступило сообщение о пожаре в деревне Трубятино. Мужчина услышал звук сработавшей охранно-пожарной сигнализации в здании, находящемся неподалеку. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, внутри магазина наблюдалось задымление, горели холодильные установки.

На месте проишествия. Фото МЧС
На месте проишествия. Фото МЧС

"Магазин торгует смешанными товарами. Здание одноэтажное, обшито сэндвич-панелями. В момент возникновения пожара внутри никого не было. Огнем повреждены 3 холодильные установки, закопчены товар, потолок и стены магазина", - рассказали в пресс-службе.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-

Фото МЧС

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