В Любанском районе извещатель спас двух человек при пожаре из-за перекала печи

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Любанском районе извещатель спас двух женщин, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня в 2.02 спасатели получили сообщение о пожаре в жилом доме по улице Дуброва в деревне Яминск Любанского района. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что, истопив печь, хозяйка и ее дочь легли спать. Из-за перекала печи загорелись постельные принадлежности на лежанке печи и потолочная отделка. От задымления сработал автономный пожарный извещатель, который и разбудил женщин. Проснувшись, они обнаружили возгорание и самостоятельно его ликвидировали подручными средствами. После покинули дом и позвонили в 101. Женщины не пострадали.

В результате пожара закопчен потолок, огнем повреждены потолочная отделка и постельные принадлежности. Предполагаемая причина - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (перекал печи).-0-