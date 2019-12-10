В Любанском районе легковушка сбила 7-летнего мальчика

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Шипиловичи Любанского района легковой автомобиль сбил семилетнего мальчика, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Инцидент случился в момент, когда ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода. В тяжелом состоянии мальчик доставлен в больницу.
Обстоятельства происшествия выясняются. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного вреда) Уголовного кодекса.
Следователи напоминают родителям о необходимости контролировать и обучать детей правилам безопасного поведения на дороге. Рекомендуют постоянно напоминать ребенку о необходимости быть осторожным и бдительным вблизи проезжей части.-0-