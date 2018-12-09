В Любанском районе легковушка врезалась в дерево, погибли два человека

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка врезалась в дерево на трассе в Любанском районе, погибли водитель и пассажир, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Авария произошла днем 8 декабря на 79-м км автодороги Любань - Глуск. "По предварительным данным, 32-летняя жительница Могилева за рулем Nissan не справилась с управлением. Она выехала за пределы проезжей части. Машина вылетела в кювет и столкнулась с деревом, - рассказал Сергей Чеботарев. - В результате ДТП погибла водитель и ее 60-летний пассажир - также житель Могилева".

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются.-0-

Фото УГАИ УВД Миноблисполкома