В Любанском районе легковушка врезалась в дерево, пострадал водитель-бесправник

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области 23 декабря произошло три ДТП с участием водителей, лишенных права управления транспортным средством. В результате три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Одна из аварий произошла в Любанском районе около 15.30 на 108-м км автодороги Бобруйск - Глуск - Любань вблизи деревни Юшковичи. 61-летний житель Солигорска, управляя автомобилем "Фольксваген-Пассат", не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Пенсионера госпитализировали в реанимацию. Он был лишен водительского удостоверения с 2006 по 2009 год, после этого экзамен на право вождения автомобиля не сдавал.

В этом же районе в 17.50 на 16-м км автодороги Старая Дуброва - Новая Дуброва произошло другое ДТП с участием бесправника. 26-летний местный житель, который ранее был лишен водительского удостоверения за нетрезвое вождение, за рулем авто "Рено-Лагуна" сбил пешехода - 47-летнюю местную жительницу. Женщина с травмами госпитализирована в хирургическое отделение больницы. Она не была обозначена световозвращающими элементами.

Еще одна авария произошла около 12.20 в Минском районе, на 17-м км автодороги Заславль - Дзержинск - Озеро вблизи деревни Старое Село. 52-летняя местная жительница не справилась с управлением автомобилем "Фольксваген-Джетта" и столкнулась с остановившейся из-за неисправности легковушкой "Фольксваген-Гольф", которым управлял 31-летний минчанин. В этом случае без водительского удостоверения был мужчина, лишенный его до 2023 года согласно ст. 482 Гражданского процессуального кодекса. Женщина-водитель получила телесные повреждения.

Официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома отметил, что таким нарушителям грозит штраф в размере от Br122,5 до Br490 (от 5 до 20 базовых величин - 1 БВ в настоящее время равна Br24,5). При повторном нарушении в течение одного года сумма штрафа увеличивается - от Br490 до Br1225 (от 20 до 50 базовых величин) или до 15 суток административного ареста. Сергей Чеботарев призвал граждан сообщать в ГАИ о фактах управления авто водителями без прав.-0-