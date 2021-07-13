В Любанском районе механизатор похитил у сельхозпредприятия 450 л дизтоплива

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У механизатора из Любанского района по месту жительства обнаружено 450 л окрашенного дизтоплива. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"К 30-летнему жителю деревни Осовец Любанского района с неудобными вопросами пришли сотрудники милиции. Визит был не случайным. Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями получили информацию, что хозяин подворья, работающий в местном хозяйстве механизатором, реализует желающим окрашенное дизельное топливо. Такое топливо не купишь на АЗС, оно поставляется только в сельхозорганизации, следовательно, сельчанин мог его только похитить", - отметили в УВД.

В ходе осмотра хозяйственной постройки было обнаружено более 20 полимерных канистр, в основном от химикатов, заполненных окрашенным дизельным топливом. Мужчина отпираться не стал. Он пояснил, что сливал топливо со своего трактора, когда находился на полевых работах, прятал канистры, а вечером после работы забирал их на своем автомобиле.

Всего у механизатора изъято 450 л окрашенного топлива. Проводится проверка.-0-