В Любанском районе повреждены земляные подпорные стенки автомобильного моста

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30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любанском районе произошло повреждение обвалования опор автомобильного моста. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"29 марта в 20.25 поступило сообщение о том, что в результате проведения профилактических работ по очистке Чабусского канала произошло повреждение обвалования подпорных стенок автомобильного моста на участке автодороги Паличное - Тройчаны возле деревни Пласток Любанского района Минской области", - рассказали в пресс-службе.
Жизнеобеспечение населения не нарушено, транспортное сообщение осуществляется по объездной дороге.
Ориентировочное время восстановления конструкций моста будет определено после проведения обследования специалистами КУП "Минскоблдорстрой".-0-