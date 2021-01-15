В Любанском районе при пожаре дома АПИ спас хозяев

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любанском районе при пожаре дома АПИ разбудил хозяев. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

"Сегодня в 00.31 спасателям поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне Яминск Любанского района. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили, что горит внутри одноэтажный деревянный дом.

"На момент возникновения пожара хозяин 1958 года рождения и его жена находились в доме, спали. В результате сработки автономного пожарного извещателя проснулись и обнаружили загорание в жилой комнате. Не сумев справиться с огнем самостоятельно, покинули дом. Пострадавших нет", - рассказали в МЧС.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

А в Молодечно при пожаре работники МЧС спасли мужчину. Сегодня в 00.57 спасателям поступило сообщение о загорании в квартире на ул. Б.Хмельницкого. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили задымление в квартире на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома.

"Работники МЧС из квартиры спасли мужа хозяйки 1967 года рождения. Мужчина бригадой скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом "термические ожоги плеча и предплечья 1-2 степени (1,5% тела)" доставлен в больницу. После осмотра врачами спасенный от госпитализации отказался. С балкона квартиры спасатели эвакуировали хозяйку 1966 года рождения. Женщина не пострадала", - рассказали в МЧС.

Рассматриваемая версия пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-