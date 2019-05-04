В Любанском районе при пожаре в двухквартирном доме спасли женщину

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС при пожаре в Любанском районе спасли женщину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Спасателям сообщение о загорании в жилом доме в поселке Сосны поступило 3 мая в 13.52. Горел двухквартирный одноэтажный дом. Сотрудники МЧС из квартиры №1 вынесли хозяйку на свежий воздух. Самостоятельно женщина передвигаться не могла. Пенсионерка проживала с дочерью, которая покинула дом самостоятельно. Также до прибытия спасателей хозяйка второй квартиры сама вышла на улицу.

Фото МЧС

Прибывшими подразделениями МЧС пожар был локализован и ликвидирован. Пострадавших нет. В результате огнем уничтожена кровля по всей площади дома, в квартире №1 поврежден коридор, в квартире №2 - кухня, коридор, имущество и закопчены стены. Причина происшествия устанавливается.-0-