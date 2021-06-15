В лобовой аварии под Новогрудком погиб подросток

15 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В лобовой аварии в Новогрудском районе погиб подросток. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.
Авария произошла сегодня около 15.00 на дороге Барановичи - Новогрудок - Ивье. Вблизи деревни Валевка столкнулись два автомобиля "Ниссан".
"В результате ДТП погиб 15-летний пассажир "Ниссан Альмера", 48-летнего водителя и еще одну 42-летнюю пассажирку из этого авто госпитализировали. В больнице находится и 36-летний водитель второй иномарки", - рассказали в МВД.
Причины аварии устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, следователи и эксперты.-0-