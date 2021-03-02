В лобовом ДТП под Волковыском погибли двое взрослых и новорожденный ребенок

2 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В лобовой аварии под Волковыском погибли три человека, в том числе новорожденный ребенок. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Трагическое ДТП произошло сегодня на дороге Р66 в Волковысском районе. Легковой "Ситроен" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Фольксвагеном".

В результате аварии 21-летний водитель "Ситроена" и его новорожденная дочь погибли на месте, супруга водителя в тяжелом состоянии госпитализирована. 62-летний водитель "Фольксвагена" от полученных травм скончался в больнице.

На месте ДТП работают следователи, эксперты и сотрудники ГАИ.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома