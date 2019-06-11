В лобовом столкновении грузовика и легковушки в Браславском районе пострадали три человека

11 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Браславском районе в лобовом столкновении грузовика и легковушки пострадали три человека, из них двое детей, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Авария произошла сегодня около 13.00 вблизи деревни Гирейши. На дороге столкнулись МАЗ и Ford Fusion. В результате ДТП пострадали пассажиры легкового авто: женщина и дети 2015 и 2019 годов рождения. С травмами их доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка. Известно, что дети в машине находились в специальных удерживающих устройствах.-0-
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