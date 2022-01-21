В лобовом столкновении легковушек в Калинковичском районе погиб один из водителей

21 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе произошло лобовое столкновение двух легковушек - один из водителей погиб на месте ДТП, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Смертельная авария случилась сегодня примерно в 7.50 на 170-м км автодороги М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин. 22-летний водитель "Рено" на выходе из закругления дороги пошел на обгон в запрещенном для этого месте, выехал на встречку и совершил лобовое столкновение с "Ауди". За рулем ее находился 48-летний мужчина, который от полученных травм погиб на месте происшествия. Водителя "Рено" с травмами доставили в больницу.

В УГАИ напомнили: при совершении различных маневров необходимо руководствоваться требованиями ПДД, обращая внимание на дорожные знаки и разметку, и не забывать о мерах безопасности. "При обгоне обязательно убедитесь, что встречная полоса свободна и маневр будет безопасен как для вас, так и для других участников дорожного движения", - рекомендовали стражи дорог.-0-