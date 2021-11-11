В лобовом столкновении легковушек в Солигорском районе погиб один из водителей

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе произошло лобовое столкновение автомобилей - водитель погиб на месте аварии. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел 10 ноября около 22.30 на автодороге Н9638 Радково - Солигорск в черте д.Кулаки. "31-летний солигорчанин, управляя автомобилем "Сааб 9-3", двигаясь со стороны д.Радково в направлении Солигорска, обгоняя попутную автомашину, выехал на встречную полосу. Потеряв контроль над управлением автомашины, он выехал на левую по ходу движения обочину, а затем обратно на полосу встречного движения и столкнулся со встречной автомашиной "Рено Сандеро" под управлением 56-летней жительницы Солигорска", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель автомашины "Сааб" погиб на месте. Кроме того, в аварии пострадали водитель и 55-летняя пассажир "Рено". Они с травмами госпитализированы.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ст.317 ч.2 УК.

"Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, обдумывайте каждый свой маневр, не превышайте установленной скорости движения", - добавили в ГАИ.-0-