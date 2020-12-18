18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лобовом столкновении под Воложином погибли водитель и пассажирка. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло сегодня около 13.00 на автодороге М7. По предварительной информации, водитель Ford попытался обогнать грузовик, но начал тормозить, чтобы вернуться в свою полосу из-за движущегося навстречу автомобиля Volkswagen. "Во время маневра Ford занесло, поэтому избежать столкновения с Volkswagen не удалось", - рассказали в МВД.

В результате аварии 21-летняя девушка - пассажир Ford погибла на месте, а водитель (такого же возраста) скончался в больнице. Водитель и пассажирка автомобиля Volkswagen доставлены в больницу.

На месте работала следственно-оперативная группа, ГАИ и эксперты, которые устанавливают причины происшествия.

"Зимой значительно уменьшается сцепление с дорогой и, как следствие, увеличивается тормозной путь. Правильный выбор скорости - гарант безопасности участников дорожного движения. В связи с ухудшением погодных и дорожных условий (низкие температуры, гололед) водителям необходимо учитывать это, а также помнить о том, что вождение должно быть плавным", - добавили в ведомстве.-0-