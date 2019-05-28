В Лоеве бесправник угнал авто

28 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лоеве 22-летний бесправник угнал автомобиль, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Ночью 25 мая внимание сотрудников Лоевского РОВД во время рейда привлек автомобиль, в котором только выключили свет: ВАЗ-21061 стоял в стороне от парковки. В машине сидел молодой человек, как выяснилось, ранее судимый и никогда не имевший водительского удостоверения. Он пояснил, что владелец авто разрешил ему проехаться. "На определенные подозрения наводил тот факт, что замок зажигания был поврежден и из него торчали провода. Понимая, что в такой ситуации врать бесполезно, парень признался, что взял машину прокатиться без ведома хозяина", - рассказали в УВД.

Ночью милиционерам удалось связаться с реальным владельцем автомобиля. Мужчина подтвердил, что никуда не выезжал, а машина должна находиться на стоянке перед домом. От стражей правопорядка он узнал, что его "жигули" угнали. Авто возвращено владельцу.

Лоевским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК Беларуси (угон транспортного средства или маломерного судна). Санкции статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы. -0-