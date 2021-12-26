26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лоеве на Днепре сотрудники МЧС спасли двух рыбаков, сообщили БЕЛТА в МЧС.

24 декабря в 15.32 в службу спасения по телефону 101 поступило сообщение о том, что в Лоеве на реке Днепр двое мужчин зашли на лед и не могут выйти к берегу. По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что на расстоянии 400 метров от берега рыбаки находятся на льду, глубина на месте происшествия 2 метра.

Работники МЧС при помощи спасательной доски вытащили мужчин на берег. В медицинской помощи рыбаки не нуждались.

Избежать происшествий на льду можно. Стоит лишь соблюдать правила и меры личной безопасности, предупреждают в МЧС.-0-