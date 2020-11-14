В Лоеве при пожаре дома погиб мужчина

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лоеве на пожаре в жилом доме погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре жилого дома по улице Царикова поступило в службу спасения 13 ноября в 23.52. "По прибытии к месту вызова открытым пламенем горели веранда и часть жилого дома, огонь вышел на кровлю. Хозяин 1959 года рождения, неработавший, проживал в доме один, состоял на учете в Лоевской поселковой смотровой комиссии", - говорится в сообщении МЧС.

При проведении разведки спасатели на полу в горящей комнате обнаружили обгоревшее тело хозяина дома.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-