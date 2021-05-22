В Лоеве при пожаре в гараже спасен пенсионер

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли пенсионера при возгорании гаража в Лоеве, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о происшествии поступила в службу спасения днем 21 мая. По прибытии к месту вызова по ул. Синякова спасателями было установлено, что горят легковой автомобиль, фронтон и ворота гаража, расположенного на территории частного домовладения.

Спасатели обесточили дом, провели разведку на месте возгорания. Один из пожарных обнаружил мужчину 1948 года рождения в гараже на полу около смотровой ямы. Одной ногой человек застрял между досок в яме и самостоятельно выбраться не мог, просил помощи. Ногу пострадавшего освободили и вывели его на свежий воздух, после чего он был передан бригаде скорой медицинской помощи.

Пожар ликвидирован. В результате возгорания огнем повреждены автомобиль "Мицубиси Спайс Стар" 2001 года выпуска, фронтон и ворота гаража.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС