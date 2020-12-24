В Лоевском районе двое мужчин незаконно добыли более 570 особей рыбы

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело в отношении жителей Гомеля и городского поселка Лоев, которым инкриминирована незаконная добыча рыбы в запретное время запрещенными орудиями и способами, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры области.

"Как установлено, обвиняемые, ранее неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности за незаконную рыбалку, в ночь с 30 сентября на 1 октября на Днепро-Брагинском водохранилище вблизи поселка Смелый Лоевского района с использованием надувной лодки и сетей незаконно добыли более 570 особей озерно-речной рыбы. Такими противоправными действиями они причинили окружающей среде вред на сумму более Br16 тыс., который возместили в полном объеме на стадии предварительного расследования", - рассказали в прокуратуре.

После изучения материалов дела в прокуратуре Гомельской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности мужчин. Согласились с правовой квалификацией содеянного по ч.4 ст.281 УК.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гомельской области. Вопрос об изъятии в доход государства принадлежащих обвиняемым автомобилей, лодки и сетей - орудий и средств преступления - будет разрешен в ходе судебного разбирательства.-0-