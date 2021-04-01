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1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лоевском районе горел коровник. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
31 марта в 16.10 поступило сообщение о пожаре в кирпичном здании коровника (Н-образной формы, две части 20х70 м соединены между собой хозяйственным блоком 8х30 м, 1986 г.п.) на территории молочно-товарной фермы КСУП "Бывальки" в деревне Тесны Лоевского района Гомельской области.
До прибытия подразделений МЧС работниками хозяйства эвакуированы 120 голов крупного рогатого скота и 33 теленка (возраст до 3 месяцев). В результате пожара повреждены 100 кв.м шиферной кровли хозяйственного блока, 2 водонагревателя и холодильная установка.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. -0-