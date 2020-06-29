В Лоевском районе из реки достали тело женщины

29 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Лоевский РОСК проводит проверку по факту смерти 47-летней гомельчанки, тело которой обнаружили в Днепре, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Женщина и ее муж 27 июня отправились на автомобиле на реку Днепр на границе Гомельского и Лоевского районов. Семейная пара решила порыбачить с обрывистого берега.
На следующий день около 16.00 погода начала портиться - стал покрапывать дождь. Муж гомельчанки ненадолго отлучился к автомобилю, а когда вернулся, супруги нигде не было. Он ее звал, искал, затем вызвал спасателей. Сотрудники ОСВОДа обнаружили труп женщины ниже по течению.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-