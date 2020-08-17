В Лоевском районе мужчина попал в реанимацию, сжигая мусор

17 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лоевском районе при сжигании мусора пострадал пенсионер, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Днем 15 августа дежурная медсестра центральной райбольницы сообщила в центр оперативного управления Лоевского районного отдела по ЧС, что в приемный покой доставили мужчину с ожогами.

Как установлено, около 13.00 пенсионер 1952 года рождения в деревне Тростенец сжигал мусор на подворье. "В какой-то момент он почувствовал себя плохо и упал возле костра, на нем загорелась одежда. Соседи увидели происходящее, прибежали во двор к мужчине и потушили возгорание, вызвали скорую помощь", - рассказали в областном управлении.

С предварительным диагнозом термические ожоги мужчину госпитализировали в реанимационное отделение Лоевской ЦРБ.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.-0-